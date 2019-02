15er-Rugby : Deutsche Auswahl startet mit Niederlage in die EM

Das deutsche 15er-Rugby-Nationalteam der Männer ist in Brüssel mit einer 22:29 (7:12)-Niederlage bei Gastgeber Belgien in die Europameisterschaftsrunde gestartet.

von dpa

09. Februar 2019, 20:14 Uhr

«Das bessere Team hat gewonnen, das muss man eingestehen. Wir haben den Belgiern durch zum Teil einfache Fehler zu viele Möglichkeiten gegeben und waren selbst nicht effizient genug», sagte Cheftrainer Mike Ford. Die deutsche Auswahl nimmt wegen der Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Differenz wenigstens einen Punkt für die Tabelle mit.

Nach dem Auftritt in Brüssel folgt am 16. Februar das EM-Gastspiel in Botosani bei Rumänien. Am 2. März geht es im ersten Heimspiel in Heidelberg gegen Russland. Am 10. März müssen die Deutschen in Kutaisi gegen Georgien antreten, ehe es am 17. März zum zweiten Heimspiel in Köln gegen Spanien kommt.