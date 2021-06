WM in Lettland : DEB-Team will gegen Schweiz ins Halbfinale

Die Rivalität ist riesig, die WM-Chance ist groß: Das Eishockey-Nationalteam will in Riga gegen die Schweiz gewinnen und ins Halbfinale einziehen.

München | Mit einem Prestigeerfolg über die Schweiz will sich das Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Lettland die Medaillenchance sichern. Ein Erfolg im Viertelfinale von Riga am Donnerstag (15.15 Uhr/Sport1) wäre gleichbedeutend mit dem ersten Halbfinaleinzug seit elf Jahren bei einer WM. „Es wird ein geiles Viertelfinale, ich kann es kaum ...

