Eishockey-WM : DEB-Team vor schwieriger Prüfung gegen Finnland

Die deutschen Eishockey-Cracks bangen bei der WM in Lettland um den Einzug ins Viertelfinale. Gegen die Heimat von Bundestrainer Söderholm tat sich das DEB-Team in der Vergangenheit meistens schwer.

München | Noch ohne NHL-Stürmer Dominik Kahun will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die nächste schwierige Prüfung bei der Weltmeisterschaft in Riga bestehen. Im fünften Vorrundenspiel trifft die Auswahl am Samstag (19.15 Uhr/Sport1) auf Finnland, die Heimat von Bundestrainer Toni Söderholm. DIE AUSGANGSLAGE: Deutschland muss nach drei Siegen aus...

