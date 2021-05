Weltmeisterschaft in Riga : DEB-Team mit NHL-Profi Rieder zur Eishockey-WM

Die Eishockey-WM in Riga beginnt für das deutsche Nationalteam mit einer kurzen Einzel-Quarantäne und einer knappen Vorbereitungszeit vor dem ersten Auftritt am Freitag. Rechtzeitig stößt noch ein NHL-Profi zum Team.

München | Mit Stürmer Tobias Rieder als voraussichtlich einzigem aktuellem NHL-Profi geht das deutsche Eishockey-Nationalteam die WM-Herausforderung in Riga an. Erstmals seit dem Heim-Turnier 2017 zählt der Stürmer wieder zum WM-Aufgebot. Der 28-Jährige von den Buffalo Sabres hatte in der Vorbereitung in Nürnberg noch gefehlt und wird ebenso wie die beiden A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.