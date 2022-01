Vorschau : Das bringt die Fußball-Woche

Die kurze Pause ist vorbei. Der Ball rollt auch in der Bundesliga, bei den Frauen wie bei den Männern. Los geht's mit Hertha gegen Bochum am Freitag. Beim Afrika-Cup steht die Titelentscheidung aus.

Wer wird Afrika-Meister? Die Entscheidung naht. Vier Mannschaften sind noch dabei. In der Bundesliga wird nach dem Ende des Transferfensters am heutigen Tag das Augenmerk vom Verhandlungstisch wieder auf den Rasen gerichtet. BUNDESLIGA: Die Liga-Pause zu ungewöhnlicher Zeit - unter anderem wegen der WM-Qualifikation - ist vorbei, am Freitag eröffnen He...

