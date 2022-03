Vorschau : Das bringt der Wintersport am Samstag

Bei der Skiflug-WM in Vikersund wird der Nachfolger von Karl Geiger gesucht. Während die Biathleten im Massenstart antreten, wartet auf die Kombinierer das große Finale zwischen Riiber und Lamparter.

Die deutschen Skispringer sind beim Einzelwettbewerb der Flug-WM im norwegischen Vikersund bereits geschlagen. Karl Geiger als 13. liegt deutlich zurück, auch Markus Eisenbichler hat keine Medaillenchancen mehr. Gesucht wird der nächste Weltmeister. In vielen weiteren Sportarten geht der Weltcup in die finale Phase. Skispringen Skiflug-WM in Vikersund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.