Vorschau : Das bringt der Wintersport am Freitag

Bei der Skiflug-WM in Vikersund steht Teil eins des Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Topflieger Karl Geiger strebt die Titelverteidigung an. Die Biathletinnen sind in Estland gefordert.

Skispringen Skiflug-WM in Vikersund, Norwegen 16.30 Uhr: 1. und 2. Durchgang (ARD) Nach dem Gold-Coup von Planica 2020 ist Titelverteidiger Karl Geiger nach eigener Aussage „mega entspannt”. Nach Platz sechs in der Qualifikation am Donnerstag kommentierte Geiger in der ARD: „Dass ich vor zwei Jahren Gold gewinnen konnte, hätte ich mir nie selbst zuge...

