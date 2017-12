WM in London : Darts-Star van Gerwen: Acht Stunden Training ein «Märchen»

vergrößern 1 von 1 Foto: John Walton 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 10:41 Uhr

«Ich weiß, dass Phil Taylor gern erzählt, dass er acht Stunden täglich am Board steht. Aber er lügt. Eineinhalb Stunden pro Tag reichen», sagte der Weltranglistenerste aus den Niederlanden in einem Interview der «Welt». «Selbst der beste Fußballer der Welt trainiert keine acht Stunden täglich», sagte van Gerwen, der im Viertelfinale der Darts-WM in London auf seinen Landsmann Raymond van Barneveld trifft.

Als Titelverteidiger verspüre er natürlich den immensen Druck, sagte van Gerwen. «Aber ich kann ganz gut damit umgehen. Ich muss nur sicherstellen, dass meine Konzentration da ist. Das ist das Allerwichtigste. (...) Angst zu haben ist der größte Fehler, den Du machen kannst», sagte der 28 Jahre alte Top-Favorit.

Auf einen Mental-Trainer verzichtet van Gerwen. «So etwas ist vielleicht sinnvoll, wenn Du Borussia Dortmund bist und lange kein Spiel mehr gewonnen hast. Aber du brauchst keinen Mentaltrainer, wenn du gute Leistungen bringst», sagte der Weltranglistenerste.