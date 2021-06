Springreiten : Daniel Deußer wieder an der Spitze der Weltrangliste

Daniel Deußer ist wieder Erster in der Weltrangliste der Springreiter.

Lausanne | In dem vom Weltverband FEI veröffentlichen Ranking löste der in Belgien lebende Deußer den Schweizer Steve Guerdat ab. Der gebürtige Hesse hatte im Winter sehr erfolgreich an Turnieren in den USA teilgenommen und kletterte so wieder auf die Spitzenposition. Der 39-Jährige war bereits 2015 und 2017 Weltranglisten-Erster. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.