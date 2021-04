Titelkämpfe in Varese : Dämpfer für Achter und Zeidler zum Auftakt der Ruder-EM

Der Deutschland-Achter ist mit einem Dämpfer in das Olympia-Jahr gestartet.

Varese | Im Vorlauf der EM auf dem Lago di Varese in Italien kam das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) am Freitag nicht über Rang vier hinaus. Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) musste sich der Konkurrenz aus Großbritannien, Rumänien und den Niederlanden geschlagen geben. Das macht dem Titelverteidiger wenig Mut für das Finale am Sonntag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.