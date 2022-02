Zuschauer-Zulassung : Christian Heidel plädiert für komplette Stadion-Auslastung

Trotz der hohen Corona-Fallzahlen hat sich Christian Heidel vehement für eine komplette Rückkehr der Zuschauer in die Stadien der Fußball-Bundesliga ausgesprochen.

„Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir versuchen, Normalität walten zu lassen. Das betrifft auch den Fußball. Es ist nichts bekannt, dass es Ansteckungen rund um den Fußball gab. Wir müssen es jetzt - so wie es in anderen europäischen Ländern auch der Fall ist - wieder laufen lassen“, sagte der Sportvorstand des FSV Mainz 05 am Samstag vor d...

