Winterspiele in Peking : China und Doping: Sündenfall „darf nicht passieren”

Jae C. Hong

Die Winterspiele, Doping und China sind ein heikles Thema. Erinnerungen an den Probenaustausch im Labor von Sotschi werden wach. DOSB-Präsident Weikert mahnt: So etwas darf nicht wieder passieren.

Die Furcht vor einer Wiederholung des erschütternden Dopingskandals bei den Winterspielen in Sotschi ist acht Jahre später geblieben. Ist ein ähnlicher Sündenfall auch in Peking möglich und den Chinesen zuzutrauen? „So etwas wie in Sotschi darf nicht mehr passieren”, betont Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Die russischen...

