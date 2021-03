Corona-Krise : China stellt Impfstoff für Olympia-Starter bereit

Das Nationale Olympische Komitee Chinas will Impfstoffdosen für die Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio und 2022 in Peking bereitstellen.

Lausanne | Dies teilte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am zweiten Tag der IOC-Session mit. „Das IOC hat ein freundliches Angebot vom Chinesischen Olympischen Komitee erhalten“, sagte Bach. Das NOK Chinas sei bereit, mit dem IOC diese zusätzlichen Dosen auf zwei Wegen zur Verfügung zu stellen. Entweder über die Zusammenarbeit m...

