Olympische Spiele : Chef de Mission: Olympia „große Herausforderung für alle“

Deutschlands Chef de Mission kann die Sorgen der Japaner vor den näher rückenden Olympischen Spielen in Tokio während der Corona-Pandemie nachvollziehen.

Frankfurt am Main | Die Spiele seien aber „so organisiert, dass man Rahmenbedingungen schaffen will, mit denen diese Spiele mit gutem Verantwortungsbewusstsein durchgezogen werden können“, versicherte Dirk Schimmelpfennig in einem Interview dem Deutschlandfunk. „Es wird eine große Herausforderung für alle Beteiligten, sich darauf einzustellen“, betonte der 59-Jährige....

