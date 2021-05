Eishockey : Carolina macht Weiterkommen in den NHL-Playoffs perfekt

Steve Roberts/Cal Sport Media/CSM via ZUMA Wire/dpa

Die Carolina Hurricanes haben sich für die zweite Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL qualifiziert.

Nashville | In Spiel sechs schlugen sie die Nashville Predators mit 4:3 nach Verlängerung und setzten sich somit mit 4:2 in der Best-of-Seven-Serie durch. Zum vierten Mal nacheinander wurde das Duell der beiden Mannschaften nicht in der regulären Spielzeit entschieden. Den Siegtreffer erzielte Sebastian Aho, der damit eine Aufholjagd der Gäste krönte. Nashvill...

