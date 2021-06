Eishockey : Canadiens gehen in NHL-Playoffs in Führung

Im umkämpften NHL-Halbfinale zwischen den Montreal Canadiens und den Las Vegas Golden Knights ist das Außenseiter-Team aus Kanada wieder in Führung gegangen.

Las Vegas | Die Canadiens gewannen ihr Auswärtsspiel 4:1 und führen in der Serie nun mit 3:2. Zum Einzug in die Final-Serie um den Stanley Cup braucht das Team nun nur noch einen weiteren Sieg und kann den Schritt in der Nacht zu Freitag gehen. Die favorisierten Golden Knights stehen dagegen unter großem Druck und müssen nun zwingend gewinnen, um noch eine Chance...

