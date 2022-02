Bundesliga : BVB muss auch bei Union auf Haaland verzichten

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss weiterhin auf Erling Haaland verzichten. Dies bestätigte Trainer Marco Rose während der Pressekonferenz vor der Partie bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

„Erling Haaland wird nicht spielen können, er ist noch nicht im Teamtraining“, sagte der Dortmunder Chefcoach. Damit könnte der norwegische Torjäger, der wegen muskulärer Probleme pausiert, frühestens in der nächsten Woche in der Europa League gegen die Glasgow Rangers sein Comeback geben. Rose muss in der Partie in Berlin auch Thomas Meunier und Mariu...

