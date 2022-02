Frauenhandball : Bundestrainer Groener nominiert Aufgebot für EM-Quali

Mit dem kompletten WM-Aufgebot und einer Debütantin gehen Deutschlands Handball-Frauen in die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande.

Für die Duelle mit dem Weltmeister von 2019 am 3. März in Krefeld und am 5. März in Rotterdam nominierte Bundestrainer Henk Groener insgesamt 20 Spielerinnen. „Die Niederlande sind sicherlich der stärkste Gegner in unserer Gruppe. Dennoch wollen wir in den Partien die nächsten Schritte in Richtung EURO gehen“, sagte der 61-Jährige. Erstmals im Kader st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.