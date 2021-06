NBA : Bucks gewinnen Krimi gegen Nets und kommen weiter

Die Milwaukee Bucks haben sich in einem Basketball-Thriller gegen die Brooklyn Nets durchgesetzt und stehen in den Finals der Eastern Conference.

New York | Erst nach Verlängerung konnten sich die Bucks um ihren Star Giannis Antetokounmpo in New York 115:111 durchsetzen und die Serie in den NBA-Playoffs mit 4:3 für sich entscheiden. Für die so stark besetzten Nets um Kevin Durant, James Harden und den zuletzt verletzten Kyrie Irving ist die Saison dagegen vorbei. In der enorm spannenenden und ausgeglic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.