NBA : Bucks erzwingen siebtes Spiel im Conference-Halbfinale

Die Brooklyn Nets haben den vorzeitigen Einzug ins Finale der Eastern Conference in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verpasst.

Milwaukee | Durch die 89:104-Pleite bei den Milwaukee Bucks steht es in der Best-of-Seven-Serie 3:3. Das Entscheidungsspiel findet am Samstag in Brooklyn statt. Die Bucks ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen und gerieten nie in Rückstand. Wichtige Stützen waren Khris Middleton mit 38 Punkten und Giannis Antetokounmpo mit 30 Punkten. Das Duo fand auf di...

