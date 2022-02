2. Liga : Bremen und Schalke weiter auf Aufstiegskurs

Nach durchwachsenem Start in die Saison kommen die beiden einstigen Bundesligisten Bremen und Schalke immer besser in Fahrt. Der jüngste Aufwärtstrend verhilft zu einem Sprung in die Aufstiegsregion.

Jubel in Bremen, Euphorie auf Schalke - die beiden Traditionsclubs haben im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Werder gelang mit dem 2:1 (0:0) über den Karlsruher SC der Sprung auf Platz zwei. Der FC Schalke verbesserte sich dank des hart erkämpften 2:1 (0:1) über Jahn Regensburg auf Rang drei und stieß damit ers...

