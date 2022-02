WM-Qualifikation : Brasilien 4:0 gegen Paraguay - Ecuador sichert Play-Off

Die bereits qualifizierten Brasilianer haben gegen das abgeschlagene Paraguay in der WM-Qualifikation in Südamerika souverän gewonnen. Die Seleção ohne Superstar Neymar siegte im Estádio Mineirão in Belo Horizonte mit 4:0 (1:0).

Raphinha von Leeds United brachte Brasilien dabei nach einem weiten Pass von Marquinhos in der 28. Minute in Führung. Die weiteren Treffer erzielten der ehemalige Bundesliga-Profi Philippe Coutinho (62.), Antony (86.) und Rodrygo (88.). „Ich weiß, wer ich bin und wohin ich kommen kann”, feierte Coutinho in der Pressekonferenz sein schönes Tor und sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.