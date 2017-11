Kabayel schlägt Chisora : Profiboxerin Hammer bleibt Weltmeisterin

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Für die in 22 Kämpfen ungeschlagene Dortmunderin war es der zehnte vorzeitige Erfolg ihrer Karriere.

In Monaco verteidigte Schwergewichtler Agit Kabayel seinen EM-Gürtel erfolgreich. Der 25 Jahre alte Essener setzte sich gegen den Briten Dereck Chisora in zwölf Runden nach Punkten (115:114, 115:113, 114:114) durch. «Ich bin in die Höhle des Löwen gegangen, habe alles gegeben und bin als Löwe rausgekommen», sagte der in seinen 17 Kämpfen ungeschlagene Kabayel im MDR-Fernsehen nach seinem knappen Erfolg über den Briten. Chisora war 2013 Europameister und hatte im Jahr davor in München einen WM-Kampf gegen Vitali Klitschko verloren.

Schwergewichts-Weltmeister des WBC bleibt Deontay Wilder. Der 32 Jahre alte US-Amerikaner schlug Samstagnacht in New York seinen Landsmann Bermane Stiverne in der ersten Runde k.o.. Beide hatten sich bereits im Januar 2015 in Las Vegas im Kampf um die WBC-WM gegenübergestanden. Auch da hatte der ungeschlagene Wilder, dessen Kampfrekord nun bei 38 K.o. aus 39 Kämpfen liegt, gesiegt.

