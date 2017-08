Kader komplett : Bayern-Basketballer verpflichten Cunningham

vergrößern 1 von 1 Foto: Tannen Maury 1 von 1

Der 26 Jahre alte Amerikaner unterschreibt in München einen Einjahresvertrag, wie der Verein mitteilte. «Jared ist ein extrem talentierter Spieler, und das gilt nicht nur für die Offensive, sondern auch für die Verteidigung», erklärte Geschäftsführer Marko Pesic.

Cunningham stand schon bei mehreren Clubs in der NBA unter Vertrag, darunter auch bei den Dallas Mavericks und den Cleveland Cavaliers. In der nordamerikanischen Profiliga kam der Flügelspieler insgesamt auf 84 Einsätze.

Die Bayern sehen in Cunningham einen vielseitigen Spieler. Der Neuzugang könne punkten und kreieren, «er ist multidimensional», merkte Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi an. In der vergangenen Spielzeit erzielte Cunningham in der chinesischen Liga durchschnittlich 34 Punkte pro Partie. In München will er die Meisterschaft holen: «Sie ist mein Ziel, deshalb bin ich hier.»

von dpa

erstellt am 29.Aug.2017 | 09:53 Uhr