75-Kilo-Klasse : Box-Duell um Olympia-Chance: Hammer besiegt Scheurich

Profi-Boxweltmeisterin Christina Hammer hat eine wichtige Hürde auf dem Weg zu den Olympischen Spielen genommen.

Köln | Die 30 Jahre alte Dortmunderin gewann am Samstag in der Klasse bis 75 Kilogramm Körpergewicht einen internen Vergleichskampf gegen die Schwerinerin Sarah Scheurich mit 5:0 Punktrichterstimmen. Für Hammer war es der zweite Sieg im direkten Duell. Zehn Wochen zuvor hatte sie ihre Rivalin ebenfalls einstimmig nach Punkten bezwungen. Am Dienstag nächst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.