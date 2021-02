NBA : Boston gewinnt Topspiel in LA - Verwirrung um Durant

Die Boston Celtics haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Topspiel des Abends bei den Los Angeles Clippers gewonnen.

Los Angeles | Die Celtics setzten sich in einer hin und her wogenden Partie am Ende knapp mit 119:115 durch. Dabei glänzte vor allem Jayson Tatum mit 34 Punkten. Daniel Theis stand nur knapp neun Minuten auf dem Feld und kam auf je einen Assist und Rebound. Die Ce...

