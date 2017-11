Nachträgliche Auszeichnung : Boris Becker erhält Trophäe als «Legende des Sports»

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 1

04.Nov.2017

«Das ist für mich natürlich eine große Ehre. Ich freue mich immer über die Erinnerungen an meine Jugend. Der Sport hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. In guten wie in schlechten Zeiten», sagte Becker.

Der ehemalige Tennisprofi war 2008 als Sport-Legende ausgezeichnet worden. Nachdem die Veranstalter 2014 die Pegasos-Trophäe eingeführt hatten, unter deren Dach alle Ehrentitel des Balls zusammengeführt wurden, wollte man Beckers Verdienste um den deutschen Sport mit der besonderen Geste honorieren. «Boris Becker ist und bleibt ein Kämpfer und das finde ich herausragend», sagte Ball-Organisator Jörg Müller.