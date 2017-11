Tischtennis : Boll und Ovtcharov erreichen Halbfinale der German Open

vergrößern 1 von 1 Foto: Ronny Hartmann 1 von 1

Die deutschen Tischtennisprofis Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll haben bei den German Open in Magdeburg das Halbfinale erreicht.

Der Weltranglisten-Dritte Ovtcharov musste im Viertelfinale der mit 210 000 Dollar dotierten Veranstaltung gegen den Weltranglisten-Zwölften Wong Chung Ting aus Hongkong zweimal einen Satzausgleich hinnehmen. Danach steigerte sich der Profi vom russischen Champions-League-Sieger Orenburg und gewann 4:2.

Der World-Cup-Sieger bekommt es am Sonntag mit dem topgesetzten Chinesen Fan Zhendong zu tun. «So gut wie heute habe ich bislang an einem Tag noch nicht gespielt», sagte Ovtcharov und bezeichnete die Partie gegen Zhendong als «besondere Herausforderung».

Ovtcharov war seiner Rolle als Mitfavorit auch im Achtelfinale gerecht geworden. Der 29-Jährige beherrschte den auf Position 14 geführten Chinesen Yan An unerwartet klar mit 4:0. «Ich bin schon ein wenig überrascht, wie deutlich das Ergebnis ausgefallen ist, zumal ich eine negative Bilanz gegen Yan An habe», sagte der Turniersieger von 2012 und 2014. Der Düsseldorfer Boll setzte sich im Viertelfinale gegen den Chinesen Lin Gaoyuan in 4:1-Sätzen durch. In der Vorschlussrunde trifft Boll überraschend auf Lee Sangsu. Der Südkoreaner überließ dem favorisierten Chinesen Xu Xin keinen Satz.

Boll hatte im Achtelfinale erstmals nach fünf Niederlagen in Serie gegen seinen französischen Angstgegner Simon Gauzy gewonnen, wonach es bei 0:1-Satzrückstand und 4:9 im zweiten Durchgang gegen den Ochsenhausener Bundesligaspieler zunächst nicht aussah.

Doch der 36-Jährige drehte diesen Satz ebenso wie den folgenden und verwandelte wenig später seinen ersten Matchball zum 11:2 im fünften Satz. «Danke ans Publikum. Ihr habt mir bei der Aufholjagd sehr geholfen», sagte der Weltranglisten-Vierte.

