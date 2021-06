Großen Preis in Le Castellet : „Blaues Auge“ für Hamilton: Verstappen Schnellster in Frankreich

Der WM-Führende Max Verstappen zeigt sich auch in Frankreich in Top-Form. Bei der Startplatz-Jagd für das Formel-1-Rennen in Le Castellet lässt er seinen WM-Gegner Lewis Hamilton hinter sich. Mercedes spürt ein „blaues Auge“.

Le Castellet | Max Verstappen hat die Mercedes-Herrschaft in Frankreich beendet und seinem Formel-1-Titelrivalen Lewis Hamilton die nächste Niederlage verpasst. Der WM-Spitzenreiter holte sich im erstaunlich starken Red Bull souverän die Pole Position für das siebte Saisonrennen in Le Castellet. „Eine gute Leistung auf einer Strecke, die nicht unsere beste ist. J...

