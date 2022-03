Weltcup in Kontiolahti : Biathletinnen werden Vierte und denken an Ukraine: „Tut weh“

Der vierte Platz der deutschen Biathletinnen wird zum Randaspekt. Fast alles dreht sich beim Weltcup in Kontiolahti nahe der Grenze zu Russland um die Solidarität mit der Ukraine.

An einem normalen Tag hätte sich Vanessa Hinz vielleicht mehr über ihre beiden Strafrunden geärgert. Doch die Gedanken an die ukrainischen Rivalinnen lassen derzeit niemanden unberührt. „Die Woche davor waren es noch Biathleten, jetzt sind es Soldaten. Das tut einfach im Herzen weh“, sagte Hinz nach dem vierten Platz der deutschen Frauenstaffel beim We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.