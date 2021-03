Weltcup in Nove Mesto : Biathletin Herrmann: „Können noch gute Ergebnisse kommen“

Für die deutschen Biathletinnen geht es beim Weltcup in Tschechien erst am Freitag weiter. Denise Herrmann traut sich in Nove Mesto wieder einiges zu.

Biathlon Nove Mesto | Bei Biathletin Denise Herrmann ist der Druck weg. Und schon klappt es mit dem Podium. Der Grund? „Der Saisonhöhepunkt ist vorbei, die Saison am Ausklingen. Gerade fühle ich mich sehr entspannt beim Schießen, weil ich mir keinen Druck mehr mache“, sagte die Ex-Langläuferin. Im Ringen nach Erfolgen hatte sich die Sächsin in der Saison offenbar mental...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.