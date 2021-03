Basketball-Profiliga : Berliner Korbjäger Franz Wagner von NBA-Karriere überzeugt

Der Berliner Basketballer Franz Wagner (19) hat noch nicht entschieden, ob er schon in diesem Sommer den Sprung in die nordamerikanische NBA wagen will.

Ann Arbor | „Dagegen spräche, dass uns der spaßige Teil vom College – das Spielen vor Zuschauern und dieses Campus-Feeling – diese Saison komplett gefehlt hat. Mir ist klar, dass ich dieses Feeling nie wieder bekommen würde, wenn ich in die NBA gehe“, sagte Wagner in einem Interview der „Berliner Zeitung“: „Du bist dann Profi und Basketball ist dein Beruf, von de...

