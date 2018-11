Volleyball : Berlin Volleys siegen im «kleinen Derby» deutlich mit 3:0

Die Berlin Volleys haben ihre Pflichtaufgabe im Schnelldurchgang erledigt.

von dpa

07. November 2018, 19:34 Uhr

Das «kleine Derby» in der Bundesliga beim VC Olympia Berlin gewann der deutsche Volleyball-Meister in nur 70 Minuten standesgemäß mit 3:0 (25:17, 25:17, 25:14). Vor nur 318 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen konnten die VCO-Youngster den Favoriten in keiner Phase der Partie ernsthaft in Gefahr bringen.

Volleys-Trainer Cedric Enard ließ weitgehend seine Stammkräfte durchspielen, wobei allerdings im Außenangriff Egor Bogachev den Vorzug vor Adam White erhielt. Der Favorit diktierte das Geschehen deutlich. Lediglich im zweiten Satz konnte der VCO bis zum 11:12 einigermaßen mithalten.

Die Überlegenheit der BR Volleys war indes nicht verwunderlich. Der VCO ist die Nachwuchsakademie des Deutschen Volleyball-Verbandes. Die Mannschaft nimmt alle zwei Jahre mit einer Sondergenehmigung am Spielbetrieb der Bundesliga teil, kein Spieler im aktuellen Kader ist älter als 19 Jahre.

Im nächsten Spiel wartet auf die Volleys eine weitaus größere Herausforderung. Am 15. November kämpft die Mannschaft beim Pokalsieger und Supercupgewinner VfB Friedrichshafen um Bundesligapunkte.