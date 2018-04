Deutsche Meisterschaft : Berlin Volleys bezwingen Friedrichshafen 3:2

Die Berlin Volleys sind dem Gewinn ihrer neunten deutschen Meisterschaft einen großen Schritt näher gekommen. Im zweiten Playoff-Finale gegen den VfB Friedrichshafen gewann der Hauptstadtclub daheim mit 3:2 (19:25, 29:27, 25:20, 17:25, 15:11).

von dpa

29. April 2018, 17:36 Uhr

In einem zeitweise hochklassigen Spiel brachte erst der Tiebreak die Entscheidung, in dem Graham Vigrass den zweiten Matchball für die Volleys verwandelte. In der Best-of-five-Serie steht es damit nach Siegen 2:0 für die Berliner. Das dritte Spiel zwischen beiden Mannschaften findet am Mittwoch in Friedrichshafen statt. Gewinnen die BR Volleys auch am Bodensee, ist der Titel-Hattrick perfekt.

Wie schon beim ersten Sieg in Friedrichshafen reagierte Berlins Trainer Stelian Moculescu zeitig und brachte Kyle Russel und Steven Marshall ins Spiel. Die Gäste gewannen dennoch den ersten Durchgang vor der Saison-Rekordkulisse von 7552 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle.

Ein Block von Vigrass entschied den zweiten Durchgang in der Verlängerung knapp zugunsten der Gastgeber, die danach besser ins Spiel fanden. Russell und Adam White holten immer wieder wichtige Punkte. Doch nach der 2:1-Satzführung leisteten sich die Gastgeber eine Schwächephase. Friedrichshafen bäumte sich auf und rettete sich in den Tiebreak, in dem sich die BR Volleys schon nahezu meisterlich präsentierten.