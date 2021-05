Bundesliga : Bayerns Basketballer siegen in Göttingen

Die Basketballer des FC Bayern München haben sich vor dem Euroleague-Hit am Dienstag in Mailand weiteres Selbstbewusstsein geholt.

Göttingen | Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Sonntag in der Bundesliga bei der BG Göttingen mit 102:90 (52:44) und steht mit 24:8 Siegen weiterhin auf Tabellenplatz drei. Die Münchner traten im Hinblick auf das Entscheidungsspiel bei Olimpia Mailand ohne einige Leistungsträger an. Bester Werfer war Sasha Grant mit 21 Punkten. Göttingen (12:1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.