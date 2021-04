Euroleague-Coup : Bayern schreibt Basketball-Historie - „Das ist riesengroß“

Genauso hatte Coach Trinchieri das Euroleague-Spiel seiner Bayern-Basketballer gegen Kaunas erwartet - oder eher gefürchtet. In einem Herzschlagfinale kämpfen sich die Münchner zum Sieg und in die Playoffs der Königsklasse.

Audi Dome, Grasweg, München | Andrea Trinchieri zündete sich erstmal eine Zigarre an und freute sich witzelnd auf einen „olympischen Pool voller Rotwein“. So ein sporthistorischer Abend wollte schließlich gefeiert werden! Mit seinem FC Bayern hatte der Coach die K.o.-Phase der Euroleague erreicht und Basketball-Geschichte geschrieben: Erstmals steht ein deutscher Club in den Pl...

