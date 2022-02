Bundesliga : Bayern-Chef Kahn findet Gedanken über Playoffs „spannend“

Bayern-Vorstand Oliver Kahn steht möglichen Meister-Playoffs in der Fußball-Bundesliga aufgeschlossen gegenüber. „Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Playoffs für die Bundesliga nachzudenken“, sagte der Chef des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München dem „Kicker“.

„Ein Modus in der Bundesliga mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen. Wir beim FC Bayern sind für neue Ideen immer offen“, meinte der 52-Jährige. Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen hatte Playoffs ins Gespräch gebracht. „Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbew...

