Liga-Playoffs : Bayern-Basketballer Djedovic hofft auf Comeback

Der Bayern-Basketballer Nihad Djedovic wurde jüngst am Knie operiert und befindet sich noch in der Reha. Nach der Zwangspause hat der verletzte Kapitän Hoffung: Er will bei den Playoffs dabei sein.

München | Die Basketballer des FC Bayern München können auf ein Comeback ihres aktuell verletzten Kapitäns Nihad Djedovic in der Schlussphase dieser Saison hoffen. Der Routinier war jüngst am Knie operiert worden und befindet sich noch in der Reha, wie er am Freitagabend bei Magentasport sagte. Ein Ende der Zwangspause sei aber in Sicht, verkündete der 31 Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.