Olympia-Qualifikation : Basketballer warten auf Schröder - Alba-Trio pausiert noch

Die deutschen Basketballer warten in der Vorbereitung auf das olympische Qualifikationsturnier weiter auf die Ankunft von NBA-Star Dennis Schröder.

Hamburg | Noch ist unklar, wann der Point Guard von den Los Angeles Lakers zum Kader von Bundestrainer Henrik Rödl stößt, der sich derzeit in Hamburg auf den Supercup vorbereitet. Dort trifft das deutsche Team am Wochenende auf Tschechien, Tunesien und Italien. Trio aus Berlin bekommt Pause Definitiv nicht in Hamburg spielen werden Niels Giffey, Maodo Lo ...

