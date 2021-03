US-Collegemeisterschaften : Basketballer Wagner bei US-Meisterschaften im Achtelfinale

Das deutsche Basketball-Talent Franz Wagner hat bei den US-Collegemeisterschaften mit seinen Michigan Wolverines das Achtelfinale erreicht.

Ann Arbor | Beim 86:78 gegen die LSU Tigers aus Louisiana war der 19 Jahre alte Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner mit 15 Punkten, sieben Rebounds und zwei Vorlagen an dem Erfolg beteiligt und erzielte insbesondere in der zweiten Halbzeit wichtige Treffer. Michigan zählt bei dem in Indianapolis ausgetragenen Turnier, das „March Madness“ genannt wird, zu den Favor...

