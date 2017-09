Basketball-EM : Spanien, Kroatien und Russland im Achtelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Jorge Zapata 1 von 1

Titelverteidiger Spanien bezwang am Montag in Cluj-Napoca Gastgeber Rumänien mit 91:50 und wahrte die Spitzenposition in der Gruppe C. Die Iberer konnten es sich leisten, ihren Superstar Pau Gasol zu schonen. Bester Werfer war Juancho Hernangomez mit 18 Punkten.

Ebenfalls ungeschlagen sind die Kroaten, die sich mit 76:72 gegen Montenegro durchsetzten. NBA-Profi Bojan Bogdanovic ragte mit 23 Zählern heraus. Im Duell mit Spanien am Dienstag fällt damit eine Vorentscheidung um den Gruppensieg.

Auch Russland ist das Ticket für die Endrunde in Istanbul nicht mehr zu nehmen. Der Rekord-Europameister gewann in Istanbul gegen Belgien mit 76:67. Aufbauspieler Alexei Schwed lieferte mit 20 Punkten, sechs Assists und sechs Rebounds erneut eine überragende Vorstellung.

Ebenfalls in der Gruppe D feierte Vize-Weltmeister Serbien einen wichtigen zweiten Erfolg auf dem Weg ins Achtelfinale und vergrößerte die Sorgen von Türkei. Die vom Bayern-Coach Sasa Djordjevic gecoachten Serben bezwang den Endrunden-Ausrichter mit 80:74, die Türkei muss nach der zweiten Niederlage um die Qualifikation für die K.o.-Phase bangen.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 22:10 Uhr