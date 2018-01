Basketball : Skyliners erreichen nach Bonn-Pleite Pokal-Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Arnold 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Jan.2018 | 21:11 Uhr

Die Hessen profitierten von der überraschenden 75:86 (43:44)-Niederlage der Telekom Baskets Bonn im Liga-Spiel gegen die Eisbären Bremerhaven und treten dadurch im Pokal-Viertelfinale am 21. Januar in eigener Halle gegen medi Bayreuth an. Bei einem Sieg gegen Bremerhaven hätten sich die Bonner als Sechster über die Pokal-Tabelle die Teilnahme gesichert.

Die weiteren Qualifikationsspiele lauten ALBA Berlin gegen die MHP Riesen Ludwigsburg und Bayern München gegen Brose Bamberg. Das Top Four findet am 17. und 18. Februar statt. Gastgeber ratiopharm Ulm steht bereits im Halbfinale.