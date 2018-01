Basketball-Bundesliga : Science City Jena holt früheren NBA-Profi Kyle Weaver

Basketball-Bundesligist Science City Jena hat sich für die Rückrunde mit einem früheren NBA-Profi verstärkt. Wie der thüringische Verein bekannt gab, unterschrieb Kyle Weaver einen Kontrakt.

von dpa

17. Januar 2018, 16:52 Uhr

Der 31-Jährige lief zuletzt für den zehnmaligen griechischen Meister Aris Saloniki auf. In der Saison 2011/2012 spielte er 38 Mal für Alba Berlin in der Bundesliga. In den USA war er unter anderen für die Oklahoma City Thunder und Utah Jazz in der NBA aktiv.