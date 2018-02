NBA-Star : Schröder will Braunschweiger Basketballteam unterstützen

Basketball-Star Dennis Schröder will sein ehemaliges Bundesliga-Team in Braunschweig unterstützen. Gemeinsam mit seinem Bruder habe er beschlossen, in den Standort zu investieren, sagte der 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

16. Februar 2018, 13:53 Uhr

«Mein Team und ich haben jetzt vor, aktiv zu werden, um den Braunschweiger Basketball nach vorne zu bringen», kündigte der deutsche Nationalspieler an.

Schröder ist in der niedersächsischen Stadt geboren und aufgewachsen. Von 2011 bis 2013 spielte er für das Erstligateam, bevor er zu den Atlanta Hawks in die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA wechselte. Schröder engagiert sich bereits beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig als Werbepartner. Über eine Marketing-Agentur wolle er nun den Basketball Löwen Braunschweig helfen, sich in der Tabelle höher zu platzieren. Weitere Details nannte er nicht.

An diesem Wochenende nutzt Schröder die NBA-Spielpause wegen des Allstar-Weekends für einen Heimatbesuch. Am Sonntag will er ein Spiel der Löwen gegen den Mitteldeutschen BC (18.00 Uhr) verfolgen. Die deutsche Liga habe insgesamt einen enormen Schritt nach vorne gemacht, meinte Schröder. Um etwa zu Spanien und Griechenland aufzuschließen, fehle aber noch ein bisschen. Die Bundesliga hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 2020 die beste Liga in Europa zu sein.