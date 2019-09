Nach WM-Aus : Riesen-Coach: Deutsche Basketballer ohne «Anführer»

Der Trainer vom Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg ist vom frühen Scheitern der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in China nicht überrascht gewesen.

24. September 2019, 10:32 Uhr

«Vielleicht haben die Sportjournalisten in Deutschland falsche Erwartungen von der Mannschaft gehabt», sagte John Patrick im Interview der «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten». «Das Team hatte viele gute Spieler, aber es war nicht ausbalanciert, hatte wenig Qualität auf der Guard-Position und keinen richtigen Anführer.» Die DBB-Auswahl hatte die WM in China auf dem 18. Platz abgeschlossen und war bereits in der Vorrunde gescheitert.