Basketball-EM : Nowitzki rechnet mit «Riesenturnier» von Schröder

Er glaube, dass der 23 Jahre alte NBA-Jungstar ein «Riesenturnier» spielen werde, sagte Nowitzki der «Bild»-Zeitung vor der Auftaktpartie gegen die Ukraine am Donnerstag (14.45 Uhr) in Tel Aviv. «Ich traue ihm zu, dass er sich durchsetzt.»

In der Gruppe mit den weiteren Gegnern Georgien, Israel, Italien und Litauen müsse das Erreichen der Endrunde das Ziel für das Team von Bundestrainer Chris Fleming sein, sagte der 39-Jährige. «Das traue ich der Mannschaft auch zu.» Nowitzki war nach dem Aus in der EM-Vorrunde 2015 in Berlin zurückgetreten.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 06:18 Uhr