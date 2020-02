Negativlauf in der Euroleague : Nächste Euroleague-Niederlage für Bayerns Basketballer

Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren Negativlauf in der Euroleague fortgesetzt.

von dpa

07. Februar 2020, 22:32 Uhr

Gegen den spanischen Club Valencia BC unterlag der deutsche Meister mit 59:66 (30:24) und verlor neun der vergangenen zehn Begegnungen in der Basketball-Königsklasse. In der Tabelle bleiben die Bayern mit sieben Siegen aus 24 Spielen auf dem letzten Platz.

Nach einem ausgeglichenen Startviertel übernahmen die Gastgeber im zweiten Durchgang die Kontrolle und setzten sich bis zur Pause auf sechs Zähler ab. Wie so oft in der Euroleague-Saison verspielte die Mannschaft von Trainer Oliver Kostic nach dem Seitenwechsel die Führung und ging mit einem knappen 46:45 ins Schlussviertel. Dort waren die Spanier konsequenter und effizienter und siegten am Ende verdient mit sieben Zählern Vorsprung. Bester Bayern-Schütze war der frühere NBA-Profi Greg Monroe mit 15 Punkten.

Im nächsten Euroleague-Spiel empfangen die Münchner in zwei Wochen Tabellenführer Anadolu Efes Istanbul. In der Bundesliga treffen die Bayern bereits am Samstag (15.00 Uhr) auf die Jobstairs Giessen 46ers.