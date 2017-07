Basketball-Bundesliga : King bleibt bis 2018 beim FC Bayern

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Der Nationalspieler sei «mit seiner Erfahrung, Identifikation und seinem Charakter ein wertvoller Spieler» sowie «auf und neben dem Feld ein Vorbild und somit ein wichtiger Baustein der Mannschaft», sagte Geschäftsführer Marko Pesic. Der 32 Jahre alte King war vor einem Jahr von Berlin in seine Heimatstadt München gewechselt. Sowohl er als auch der Verein zogen nun eine Option in dem auslaufenden Kontrakt.

Der Routinier kam in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zwar nur auf durchschnittlich rund zwölf Minuten Einsatzzeit sowie 3,3 Punkte, gilt aber als wichtiger Ergänzungsspieler von Coach Sasa Djordjevic. «Meine Familie fühlt sich sehr wohl in München, und ich selbst kann es kaum abwarten, in der nächsten Saison wieder auf dem Court zu stehen und Spiele für die Bayern zu gewinnen», sagte der Profi.

von dpa

05.Jul.2017