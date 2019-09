Basketball-Legende : Hoeneß: Nowitzki bei Bayern Basketballern vorstellbar

Uli Hoeneß kann sich in weiter entfernter Zukunft ein Engagement von Basketball-Legende Dirk Nowitzki beim FC Bayern vorstellen.

von dpa

02. September 2019, 13:33 Uhr

«Ich finde gut, was er gesagt hat, dass er ein, zwei Jahre Pause macht und in diesen ein, zwei Jahren wird er genug Ideen entwickeln, wie er dem Basketball weiterhin dienen kann», sagte der scheidende Club-Präsident der Münchner bei «Magentasport». «Wenn er Lust hat irgendwann in Deutschland zu arbeiten, müsste man sich damit mal auseinandersetzen.»

Nowitzki hatte seine ruhmreiche Karriere beim NBA-Club Dallas Mavericks im April dieses Jahres endgültig beendet. Die konkreten Zukunftspläne ließ der 41-Jährige bislang offen, will aber erstmal mit seiner Frau Jessica und den drei gemeinsamen Kindern in Texas bleiben. «Er hat gesagt, dass er jetzt Ruhe braucht», sagte Hoeneß. «Er soll jetzt mal das Leben genießen und dann sieht man weiter.»