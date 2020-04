Corona-Krise : Frankfurt will Basketball-Bundesliga-Turnier ausrichten

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt bewerben sich um die Ausrichtung des Zehner-Turniers, mit dem die Basketball-Bundesliga ihre Saison an einem Standort ohne Zuschauer beenden will.

von dpa

30. April 2020, 17:57 Uhr

«Wir haben unsere Unterlagen eingereicht», sagte Gunnar Wöbke, Geschäftsführer des hessischen Erstligisten, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Ich denke, die Stadt Frankfurt bringt alles mit, um das Ding zu stemmen. Wenn es aber einen anderen Ort gibt, der noch bessere Bedingungen hat, dann gehen wir dahin. Es geht darum, den besten Ort für das Turnier zu finden.»

Die BBL hatte am Montag in einer Videoschalte mit den 17 Clubs entschieden, die Saison nicht abzubrechen. Stattdessen wollen zehn Clubs in zwei Fünfer-Gruppen mit anschließenden Playoffs an einem Standort ohne Zuschauer den deutschen Meister küren. Die Clubs konnten sich bis Donnerstagabend für die Ausrichtung bewerben. Am Montag will die Liga den Standort des Turniers bekanntgeben.

Die EWE Baskets Oldenburg werden sich dagegen doch nicht bewerben. Zwar traue man sich die Organisation grundsätzlich zu, sagte Geschäftsführer Hermann Schüller am Donnerstag. «Allerdings sollte man diesen Schritt nur gehen, wenn man zu 100 Prozent davon überzeugt ist, dass wirklich alles passt.» Es sei jetzt nicht die Zeit für irgendwelche «Kraftvergleiche» mit anderen Bewerbern, sagte Schüller. Auch Ludwigsburg und Ulm erklärten am Donnerstag, nicht zur Verfügung zu stehen.

Göttingen, Vechta, Bamberg und Crailsheim hatten von vornherein gesagt, dass sie die Veranstaltung nicht organisieren können. Ob Bayern München und Alba Berlin infrage kommen, war noch unklar.